انفجار على جسر في شبه جزيرة القرم

2022/10/08 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم خلال ساعة مبكرة من صباح السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

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