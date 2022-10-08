2022/10/08 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان له: "حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر)، مشيراً الى أن أقواس الملاحة لم تتضرر وأنه من السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".

وأعلنت السلطات توقف حركة السيارات على جسر القرم بسبب حريق.

وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر عام 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).