الرافدين: مستمرون باستلام ايداعات محطات الشركات النفطية ايام الجمع والسبت 

2022/10/08 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، استمرار فروعة في بغداد والمحافظات بفتح ابواب المصرف ايام الجمع والسبت والعطل الرسمية باستلام ايداعات مبيعات المحطات التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية. واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "الفروع التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات هي محافظة بغداد : فرع الحي العربي/ فرع المحيط / فرع حيفا/ فرع المصافي/ فرع الوزيرية/فرع الزوية/فرع الشيخ عمر/ فرع باب المعظم/ فرع سبع قصور.وأضاف البيان، ان فروع المنطقة الشمالية : فرع الحدباء/الحمدانية في نينوى/فرع المنتجات النفطية في كركوك/فرع تكريت في صلاح الدين .وتابع، اما فروع المنطقة الوسطى فهي: فرع المثنى/الشهداء في كربلاء /القادسية في الديوانية / بابل / فرع الغري في النجف .وأشار الى ان فروع ديالى هي: فرع بعقوبة / الفاروق وفروع المنطقة الجنوبية : فرع البصرة/ المعقل في البصرة / العمارة في ميسان /اور في ذي قار وفروع الغربية : فرع الانبار / الخالدية في الانبار".انتهى/25

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