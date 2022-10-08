المانيا تمدد مهمة قواتها العسكرية في العراق لعام إضافي

2022/10/08 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت الحكومة الألمانية تمديد مهمة القوات الألمانية في العراق، والعاملة ضمن قوات حلف الناتو للتصدي لتنظيم داعش، لمدة عام إضافي.وسيصوت البرلمان الألماني يوم (21 تشرين الأول 2022) على القرار الذي ينص على تمديد مهمة هذه القوات لغاية تشرين الأول 2023، ومن "المرجح جداً" أن يوافق عليه.ولدى ألمانيا 500 مستشار عسكري في العراق وإقليم كوردستان، ولن يسمح بتواجد عدد أكبر من ذلك، بحسب قرارات الحكومة الألمانية.وبحسب وزارة البيشمركة، فإن المستشارين الألمان قاموا خلال الفترة الماضية، بأعمال "مهمة ومؤثرة" لرفع مستوى القدرات العسكرية وتطوير الخدمات الطبية للبيشمركة.كما قدمت ألمانيا مساعدات كبيرة لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش منذ عام 2014، وخصوصاً في مجال توفير الأسلحة والأعتدة، أبرزها توفير صاروخ ميلان للدروع، الذي استخدمته قوات البيشمركة لتدمير مدرعات داعش.ومنذ عام 2020، تساهم ألمانيا في توفير المراقبة الجوية وجمع المعلومات، في إطار الناتو، لمساعدة قوات البيشمركة والقوات العراقية.وتعد ألمانيا التي تملك أكبر اقتصاد في أوروبا، من الدول التي لديها أكبر الإسهامات السياسية، الدبلوماسية والتجارية، لدعم العراق وإقليم كردستان، حيث فتحت في عام 2009 قنصلية عامة في أربيل

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