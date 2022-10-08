نقابة الصيادلة تحذر من بيع منتجات التنحيف وعلاجات السكري عبر مواقع التواصل

2022/10/08 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت نقابة الصيادلة العراقيين، اليوم السبت، من بيع منتجات التنحيف وعلاجات السكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالاستناد الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العراق رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ ، المادة (٥٠) ثالثاً والتي تنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل شخص غير مجاز بمزاولة مهنة الصيدلة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتماد بان له الحق في مزاولتها ".

ونبهت النقابة "كل من يقوم ببيع منتجات التنحيف وعلاجات مرض السكري وغيرها من المنتجات الصيدلانية على صفحات التواصل الاجتماعي وكل من يروج لها من فنانين ومشاهير"، مشيرة الى أنها "ستقوم بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ملاحقة كل اصحاب الصفحات وسيكون عرضة للمساءلة القانونية وفق المادة القانونية اعلاه".وحذرت "كل من يقوم بفتح صفحات على منصات التواصل الاجتماعي باسماء صيدليات وهمية وانتحال صفة الصيدلي من اجل ايهام الجمهور، اذ تحرص النقابة على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام الجمهور لمنتجات غير مصرح لاستخدامها وتعود على صحة وحياة المواطنين بالضرر..ولذلك اقتضى التنويه".

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