عادل الجبير يرد على اتهامات بايدن بشأن

2022/10/08 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على اتهامات إدارة بايدن للمملكة بدعم روسيا سياسيا بعد قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت، مؤكدا أن بلاده "لا تسيس" هذه القضية وأن ارتفاع الأسعار في أمريكا ناتج عن "نقص في التكرير"

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