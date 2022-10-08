2022/10/08 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث ينوز/ رجحت مجلة “فوربس” أن يكون كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اللاعب الأعلى دخلا هذا الموسم إذا ما تم الأخذ في عين الاعتبار أجره مع ناديه، ودخله من الإعلانات.ومن المتوقع أن يكسب المهاجم الفرنسي، بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، 128 مليون دولار، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء وهو رقم قياسي في […]

ظهرت المقالة صلاح يتقدم ونجم صاعد ينهي عصر ميسي ورونالدو في قائمة أغنى اللاعبين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح يتقدم ونجم صاعد ينهي عصر ميسي ورونالدو في قائمة أغنى اللاعبين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح يتقدم ونجم صاعد ينهي عصر ميسي ورونالدو في قائمة أغنى اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).