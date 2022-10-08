2022/10/08 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطاحة بارهابي ينتمي لداعش في بغداد.

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