2022/10/08 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ضابط بمنصب رفيع في الناصرية وإصابة احد مرافقيه بظروف غامضة

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