روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم (فيديو)

2022/10/08 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

ووفقما نقلت وكالة ريا نوفوستي ووكالة تاس للأنباء عن المسؤول الروسي المحلي أوليغ كريوتشكوف، فإن جسما يعتقد أنه صهريج لتخزين الوقود اشتعلت فيه النيران وأن حركة المرور توقفت على الجسر.

والمعبر عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليغرام إن انفجارات الصباح الباكر كانت نتيجة ضربات صاروخية في وسط المدينة.

وبحسب تيريخوف فإن الانفجارات تسببت باندلاع حرائق في أحد المؤسسات الطبية بالمدينة ومبنى غير سكني.

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