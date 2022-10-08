وصول تعزيزات عسكرية الى البصرة على خلفية الاحداث الاخيرة

2022/10/08 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية الى البصرة على خلفية الاحداث الاخيرة".





وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تعزيزات أمنية وصلت للبصرة مع انطلاق عملية امنية على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة".

وأضاف أن "لواء أمني متكامل وصل للبصرة وسيكون مقره القصور الحكومية"، مبيناً أن "الانتشار الأمني كان بمحيط القصور في البصرة وتحليق للطائرات العسكرية".

وشهدت محافظة البصرة توتراً أمنياً في الايام الماضية، بعد الاشتباكات التي اندلعت في منطقة القصور الرئاسية التي يتواجد فيها الفصائل المسلحة.

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