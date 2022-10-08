2022/10/08 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن “الحريق الذي اندلع على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة”، مشيرة إلى تضرّر الطرقات على الجسر.وأعلنت اللجنة “اليوم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تكشف أسباب حريق جسر القرم..



فيديو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تكشف أسباب حريق جسر القرم.. فيديو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تكشف أسباب حريق جسر القرم.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).