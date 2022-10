2022/10/08 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهرت دراسة جديدة أن الصداع النصفي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق.وقيّم البحث الذي نُشر في مجلة ” The Journal of Headache and Pain” بيانات لتحديد ما إذا كان المرضى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف ارتباط الصّداع النّصفي بزيادة خطر الإصابة بالخرف المركز الخبري الوطني.

