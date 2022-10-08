2022/10/08 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح السفير الإندونيسي لدى الإمارات، حسين باجيس موقف الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بِشأن حضور قمة العشرين المزمعة في إندونيسيا.واعلن السفير الإندونيسي بالإمارات موافقة بوتين وزيلينسكي على حضور قمة العشرين وقال باجيس لصحيفة The National: “كلاهما وافقا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندونيسيا تعلن موافقة الرئيسين بوتين وزيلينسكي حضور قمة العشرين بجزيرة بالي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندونيسيا تعلن موافقة الرئيسين بوتين وزيلينسكي حضور قمة العشرين بجزيرة بالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).