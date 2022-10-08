الصدر يوجه رسالة الى قاآني يطالبه بعدم قصف إيران للاراضي العراقية: سيحرجنا كثيراً وسيكون باباً لاعتداء الآخرين علينا

2022/10/08 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، بعدم قصف الاراضي العراقية، مشيرا الى ان هذا القصف “سيحرجنا كثيراً وسيكون باباً لاعتداء الآخرين عليناً”.وبحسب رسالة من الصدر موجهة الى قاآني بتاريخ 15 شعبان 1443، … Readmore

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