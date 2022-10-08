شاهد لحظة اندلاع حريق هائل في جسر يربط روسيا بجزيرة القرم

2022/10/08 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر خزان وقود على جسر "كيرتش" يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح السبت ، وفقًا لوسائل إعلام حكومية روسية وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها لحظة اندلاع الحريق الهائل في حين لم يتضح سبب الانفجار الذي أدى إلى اندلاع الحريق.بينما يقول مسؤولون موالون لروسيا إن العمل جار لإخماد النيران وأن أقواس الملاحة الخاصة بالجسر لم تتضرر.

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