نيويورك تايمز: كيف سيواجه بايدن الخيانة السعودية: قرار (أوبك+) طعنة

2022/10/08 | 10:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مسؤولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج، السبت 10/08/2022، إن قرار...

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