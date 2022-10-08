2022/10/08 | 10:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نصح مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني (FCDO)، السبت 10/08/2022، بعدم...

ظهرت المقالة بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق بسبب التوترات الأمنية أولاً على المسلة.

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