بعد موت زوجته وابنته بأيام.. أب مصري يفجع بمقتل ابنه المراهق أمام عينيه

2022/10/08 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجع أب مصري بمقتل نجله المراهق على يد تاجر مخدرات في حي السلام بالقاهرة، وذلك بعد نحو أسبوع من فقدانه زوجته وابنته، وفقا لما ذكر موقع "المصري اليوم"، السبت.

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