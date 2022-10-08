إيضاح مفصّل بطقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

2022/10/08 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، الخارطة الطقسية للبلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة الصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

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