اعتقال 4 مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في محافظتين

2022/10/08 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القاء القبض على 4 مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في بغداد وواسط.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة الجيش والفرقة الاولى- شرطة اتحادية القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادتين (٤/ارهاب، ٣٣١)من قانون العقوبات في منطقتي الشعب والكرادة ببغداد".

وفي ذات السياق، اوضحت الخلية، أنه "استطاعت مفارز المديرية بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر القبض على احد تجار ومروجي المخدرات وضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تستخدم في التعاطي".

وتابع، أنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن واسط من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء في سيطرة الشهيد ملازم اول علي عبد الصحاب ، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة(٤/ارهاب".

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