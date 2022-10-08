فرنسا تحث رعاياها على مغادرة إيران

2022/10/08 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت فرنسا رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى إنهم معرضون لخطر “الاعتقال التعسفي”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ “أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة”.

وانتقدت فرنسا إيران هذا الأسبوع بسبب احتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو يوم الخميس يعترفان فيه بالتجسس وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق أمس الجمعة، إلى الإفراج عن مواطنيها الإثنين.

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