إرتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف

2022/10/08 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

كما أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148025 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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