الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمحرقة للمخالفات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بالمثنى

2022/10/08 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

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أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل فرن محرقة للمخالفات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي الواقعة في مركز محافظة المثنى.

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشواغر القريبة من موقع المحرقة في المستشفى النذكور ،وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة تسرب وقود الگاز المشغل للمحرقة .

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