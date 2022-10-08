اعتقال منتسب أمني قتل ضابطاً رفيعاً أثناء

2022/10/08 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال

منتسب قتل ضابطاً برتبة عقيد، وأصاب

مفوضاً في الشرطة، في ساحة التعداد

الصباحي "عمداً"، في محافظة ذي قار،

جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر،، أن "قوة أمنية تمكنت من

اعتقال ا

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