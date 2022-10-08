المانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

2022/10/08 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الألمانية، تمديد مهمة

قواتها في العراق، والعاملة ضمن قوات

الناتو، لمدة عام إضافي.

وسيصوت البرلمان الألماني يوم (21 تشرين

الأول 2022) على القرار الذي ينص على تمديد

مهمة هذه القوات لغاية تش

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