‏انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/10/08 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في الأسواق المحلية.وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 348 ألفاً و345 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 398 ألف و95 دينار عدا أجور الصياغة.ش

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