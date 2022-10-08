من الأقوى في حرب الردع النووي الناتو ام روسيا؟

2022/10/08 | 11:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بات الحديث عن السلاح النووي والخشية من استعماله دارجا على لسان...

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