2022/10/08 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب عند الإغلاق يوم أمس الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية ومع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية.وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 11.50 دولاراً أو 0.7% إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع الذهب عند الإغلاق رغم المكاسب الأسبوعية المركز الخبري الوطني.

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