أمل جديد في علاج السكتات الدماغية

2022/10/08 | 11:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء، من جامعات بريطانية وكندية، بقيادة العالم العراقي معتز سلمان الجبوري، عن كيفية تحويل استخدام دواء للأمراض النفسية إلى علاج آثار الجلطة الدماغية.

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