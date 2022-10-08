الاطاحة بصاحب صيرفة باع

2022/10/08 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوزـ أمنأعلنت مديرية مكافحة أجرام بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على صاحب صيرفة باع عملة مزيفة الى المواطنين بدون علمهم في العاصمة.

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