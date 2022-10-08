2022/10/08 | 12:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تطمئن المحاضرين والمشمولين بقرار 315 بشأن الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تطمئن المحاضرين والمشمولين بقرار 315 بشأن الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).