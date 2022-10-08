تشريفات لا تليق ومقاعد لا تكفي والأولوية للسفير الايراني.. كيف استُقبِل وفد نيابي في احتفالية الاعظمية؟

2022/10/08 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عبر تحالف العراق المستقل، اليوم السبت، عن امتعاضه "الشديد" من مجريات احتفالية المولد النبوي التي اقيمت في مسجد الامام الاعظم بمنطقة الاعظمية في بغداد، مستغربا من عدم استقبال وفده النيابي الرفيع رغم دعوته بشكل رسمي.

وذكر بيان للتحالف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وجهت دعوة من قبل ديوان الوقف السني في العراق لعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي عن تحالف العراق المستقل وبناءَ على الدعوة لبى قادة التحالف بحضورهم بروح أخويّة وتقدمهم السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والنواب حسين عرب وحسن الخفاجي وعلي الساعدي وعددٍ من النواب الآخرين".

واضاف أنه "عند دخول الوفد النيابي تفاجأ اعضاء الوفد بعدم وجود اي استقبال وتشريفات تليق بحجم الوفد الرفيع، فضلاً عن سوء تعامل من قبل الموظفين هناك"، مشيرا الى أنه "عند دخول الوفد الى حرم جامع الامام ابو حنيفة النعمان رحمه الله لم يجد اماكن كافية لاعضاء الوفد".

وتابع، أنه "عند جلوس السيد النائب حسين عرب جاء احد اعضاء التشريفات وابلغ النائب عرب بضرورة مغادرة المكان لكونه محجوز للسفير الايراني ببغداد".

واكد التحالف، أن "ما حدث وقع في نفس الوفد النيابي الذي يمثل جميع العراقيين في مناسبة كبيرة كالمولد النبوي الشريف مما اضطرهم الى مغادرة الاحتفالية بعدم رضى بما قام به القائمون على الحفل"، فيما "اعرب النواب في تحالف العراق المستقل عن اسفهم لهذه الروح السياسية الاقصائية والتي لا تحترم ضيفاً ولا تقدر موقعاً معتبراً".

واقام الوقف السني يوم امس احتفالية كبيرة في مسجد الامام الاعظم بمناسبة المولد النوبي، حيث شهدت حضورا رفيعا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح وقادة الكتل السياسية وقادة الامن والشخصيات الاجتماعية.

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