أول تعليق رسمي بشأن قضية مقتل ضابط رفيع في ذي قار

2022/10/08 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق منتسب قتل ضابط وإصاب منتسب بإطلاق النار عليهما.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب قام بإطلاق النار على ضابط برتبة عقيد في شرطة النجدة مما ادى الى استشهاده".واضافت ان "الحادث تسبب باصابة منتسب اخر، تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة الى انه "تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابسات الحادث".وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل ضابط بمنصب رفيع وإصابة احد مرافقيه بظروف غامضة في الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محافظة ذي قار شهدت اليوم مقتل ضابط برتبة عقيد يشغل معاون مدير نجدة الناصرية وإصابة احد مرافقيه في ظروف غامضة".واضاف ان "حادث القتل حصل في ثكنة أمنية ومؤشرات اولية بأن أحد المنتسبين متورط بالحادث"، مستدركاً بالقول: "الان تم تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق موسع".

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