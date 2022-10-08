2022/10/08 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BiW2VQPYyGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شغف الفتيات الصغيرات بمستلزمات التجميل مع الباحثة الإجتماعية الدكتورة فاديا إبراهيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شغف الفتيات الصغيرات بمستلزمات التجميل مع الباحثة الإجتماعية الدكتورة فاديا إبراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).