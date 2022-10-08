2022/10/08 | 12:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: towHQu7IHYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تدخل في خطة طوارئ أمنية.. تحشيد كبير من الناشطين! | نشرة اخبار المنتصف 2022/10/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تدخل في خطة طوارئ أمنية.. تحشيد كبير من الناشطين! | نشرة اخبار المنتصف 2022/10/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).