رجل دين مسيحي يشارك بتكريم الفائزين بمسابقة للأوقاف الإماراتية.. ووسيم يوسف يُعلق

2022/10/08 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رجل دين مسيحي في تكريم الفائزين بمسابقة "الواعظ الصغير" التي تنظمها وزارة الأوقاف الإماراتية، وعلق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على الأمر قائلا إن هذا دليل آخر على أن الإمارات "دولة التسامح"

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