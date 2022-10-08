البرلمان يعقد جلسة السبت بحضور 198 نائباً وسط إجراءات أمنية مشددة

2022/10/08 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: عقد مجلس النواب، السبت 10/08/2022، جلسته الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة...

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