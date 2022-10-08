2022/10/08 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الجيش العراقي اليوم على احد

الارهابيين الخطرين في قضاء القائم

غربي العراق

ونقل بيان لوزارة الدفاع حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم انه وبناءً على ورود

معلومات استخباراتية دقيقة لشعبة

استخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد الإرهابيين حاول الدخول إلى قضاء القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد الإرهابيين حاول الدخول إلى قضاء القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).