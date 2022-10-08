القبض على صاحب صيرفة لقيامه ببيع عملة مزيفة إلى المواطنين دون علمهم في بغداد

2022/10/08 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

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بعد أن استخبرت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام حول وجود شخص صاحب صيرفة يقوم بترويج العملة المزيفة من فئة (١٠٠) دولار امريكي وبيعها للموطنين ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، حيث كان يروم بيع ( ١٨ ألف و٥٠٠ دولار أمريكي) مزيف الى أحد المواطنين دون علمه، ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه ببيع العملة المزيفة، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادتين ٢٩٨ ، ٢٨٩ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .

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