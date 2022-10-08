اسعار النفط ترتفع 2% لتسجل اكبر مكاسب اسبوعية خلال 4 أشهر بعد قرار أوبك+ خفض الانتاج

2022/10/08 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر وذلك بعد قرار “أوبك+” خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.وبحلول الساعة 16:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.93% إلى 96.24 … Readmore

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