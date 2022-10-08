2022/10/08 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة على أسس صحيحة سوف يقدّم للعراق فرصة وأملاً.المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أوضح أن رؤيته مبنية على “معطيات علم الإستشراف الإستراتيجي وعلى دراسات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح رئاسة الجمهورية خالد شيخ صديق: انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة على أسس صحيحة سوف يقدّم للعراق فرصة وأملاً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح رئاسة الجمهورية خالد شيخ صديق: انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة على أسس صحيحة سوف يقدّم للعراق فرصة وأملاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).