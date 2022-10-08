“تقدم” تنشر اسماء النواب البدلاء

2022/10/08 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، اسماء النواب البدلاء الذين يؤدون اليمين الدستورية خلال جلسة اليوم.

وفيما يلي اسماء النواب:

١.



كريم حسين عليوي سهيل السراي٢.



نادية محمد جبر كمبش العبودي٣.



سعود سعدون علي صالح الساعدي٤.



حسين مؤنس فرج عبد الرضا

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