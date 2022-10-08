نائب: ازمة الوقود سببها الفساد المالي والاداري في شركة توزيع المنتجات النفطية

2022/10/08 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب مهند الخزرجي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ، شركة توزيع المنتجات النفطية ، بالتسبب بازمة خانقة للوقود في العراق ، مبينا ان الازمة سببها الفساد المالي والاداري في الشركة .

واكد الخزرجي في بيان ” ان هدر المال العام في شركة توزيع المنتجات النفطية يطال اهم مفصل من مفاصل وزارة النفط الامر الذي سنشكف فيه المتورطين بملف القياس والطبيعي واحالتهم الى القضاء كذلك الكشف عن ماوصلت اليه اللجان التحقيقية من ملفات خطيرة التي تدين شخصيات متنفذة في ادارة ملفات الفساد “.

واشار الى ” ان لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية تعمل على مراقبة اداء المؤسسات المرتبطة بوزارة النفط بغية اجتثاث الفساد المهيمن على بعض مفاصل الوزارة التي تعد الشريان الحيوي والمحرك الاساس للاقتصاد الوطني”.

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