استخبارات الحشد الشعبي: أطحنا بإرهابي في بغداد

2022/10/08 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي،

اليوم السبت، عن "الاطاحة" بعنصر ضمن

تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخربية، إن قوة من معاونية

الاستخبارات والمعلومات في ال

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