الخارجية الفرنسية تحث رعاياها على مغادرة إيران

2022/10/08 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت ​فرنسا​ رعاياها على مغادرة

​إيران​ في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى

إنهم معرضون لخطر "الاعتقال التعسفي".

وقالت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عبر

موقعها على الإنترنت، إنّ "أي زائر

فرنسي، بمن فيهم حملة الجن

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