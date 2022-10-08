2022/10/08 | 13:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مجلس النواب العراقي جلسته برئاسة، محمد الحلبوسي، وبحضور 198 نائباً.يبحث مجلس النواب العراقي القصف الإيراني على إقليم كوردستان، فيما استبعد النائب الثاني لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان يوسف، أن يتخذ المجلس “موقفاً قوياً” إزاء القصف.وكان 125 … Readmore

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