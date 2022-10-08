بيونغ يانغ تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة “التهديدات العسكرية” الأميركية

2022/10/08 | 13:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت كوريا الشمالية السبت عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها “رد مشروع” على “تهديدات عسكرية أميركية مباشرة”، بينما اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسيول “تهديدا خطيرا للأمن والسلم”.وقامت الدولة الشيوعية بست عمليات إطلاق صواريخ في أقل من أسبوعين، كان … Readmore

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