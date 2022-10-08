عمرها أكثر من 500 عام..تماثيل جزيرة القيامة تتعرض

2022/10/08 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات المحلية للسكان الأصليين والتشيليين عن احتراق الرؤوس الحجرية الشاهقة في جزيرة القيامة، وغيرها من العناصر الأثرية..وبدأ الحريق الناجم عن بركان "رانو راراكو" القريب يوم الاثنين، ودمّر أكثر من 100 هكتار من الجزيرة.

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