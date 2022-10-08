2022/10/08 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الإرهابيين حاول الدخول إلى قضاء القائم في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين محكم يطيح بإرهابي حاول الدخول الى الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين محكم يطيح بإرهابي حاول الدخول الى الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).